На Украине города из "красной зоны" подали в суд на кабмин из-за ужесточения карантина

Власти четырёх городов, расположенных в западной части Украины, подали в суд на кабинет министров из-за ужесточения карантина. Иски направили администрации Ивано-Франковска, Тернополя, Калуша и Коломыи, передаёт "Страна".
Правительству указали на нарушение основных конституционных прав, пояснил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
— Есть решение Конституционного суда Украины, которое показало конкретно, что сегодня закрытие малого и среднего бизнеса является неконституционным и незаконным, — заявил градоначальник.
Конец "безвиза" и надежд. Европа закрывается от УкраиныКак полагают эксперты, перспектива исхода украинских гастарбайтеров из ЕС в связи с новыми правилами для их въезда в страны Евросоюза достаточно туманна, однако с большой долей вероятности постепенно их количество может начать сокращаться. Всё это скажется прежде всего на бюджете Украины, который недополучит валютных поступлений.
На Украине карантин, введённый из-за ситуации с коронавирусом, был продлён до 31 октября.
Ранее коронавирус выявили у 91-летнего главы раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета. На фоне CoViD-19 у патриарха диагностировали пневмонию.