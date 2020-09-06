На Украине города из "красной зоны" подали в суд на кабмин из-за ужесточения карантина

Конец "безвиза" и надежд. Европа закрывается от Украины Как полагают эксперты, перспектива исхода украинских гастарбайтеров из ЕС в связи с новыми правилами для их въезда в страны Евросоюза достаточно туманна, однако с большой долей вероятности постепенно их количество может начать сокращаться. Всё это скажется прежде всего на бюджете Украины, который недополучит валютных поступлений.