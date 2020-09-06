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На Украине города из "красной зоны" подали в суд на кабмин из-за ужесточения карантина

Правительству указали на нарушение конституционных прав граждан.

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Фото © Pixabay

Власти четырёх городов, расположенных в западной части Украины, подали в суд на кабинет министров из-за ужесточения карантина. Иски направили администрации Ивано-Франковска, Тернополя, Калуша и Коломыи, передаёт "Страна".

Правительству указали на нарушение основных конституционных прав, пояснил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Есть решение Конституционного суда Украины, которое показало конкретно, что сегодня закрытие малого и среднего бизнеса является неконституционным и незаконным, — заявил градоначальник.

Конец "безвиза" и надежд. Европа закрывается от Украины

Как полагают эксперты, перспектива исхода украинских гастарбайтеров из ЕС в связи с новыми правилами для их въезда в страны Евросоюза достаточно туманна, однако с большой долей вероятности постепенно их количество может начать сокращаться. Всё это скажется прежде всего на бюджете Украины, который недополучит валютных поступлений.

На Украине карантин, введённый из-за ситуации с коронавирусом, был продлён до 31 октября.

Ранее коронавирус выявили у 91-летнего главы раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета. На фоне CoViD-19 у патриарха диагностировали пневмонию.

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