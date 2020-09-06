Росстат назвал регионы — лидеры по занятости населения

Чукотский автономный округ стал лидером по занятости населения возрастом старше 15 лет во втором квартале 2020 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

Уровень занятости в этом регионе составляет 74,3%, уточнили в Росстате.

Вторым идёт Ямало-Ненецкий АО с 71,7%. Замыкает тройку Магаданская область (68,4%), четвёртое место — у Ханты-Мансийского АО (67,9%), а пятым стал Камчатский край (67,7%).

В нижней части списка расположились Ингушетия (49,9%), Адыгея (49,7%), Тува (49,2%), Карачаево-Черкесия (45,4%), Дагестан (43,2%) и замыкающая рейтинг Северная Осетия (39,2%).

По стране в среднем уровень занятости населения во втором квартале составил 58%. Это на 1,2% ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

Процент уровня занятости высчитывается как отношение численности работающих граждан определённого возраста к общей численности населения соответствующей возрастной категории.