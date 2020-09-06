В Москве ещё 963 пациента вылечились от коронавируса

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 221 370 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 963 пациента, — уточнила вице-мэр.
Путин рассказал, что помогло "не пропустить удары" коронавируса в регионахПрезидент напомнил, что Россия — самая большая по территории страна, поэтому у экономики очень разные условия функционирования и структура.
Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации докторов.
Напомним, за последние сутки в мире было подтверждено 304 626 случаев коронавируса. Это абсолютный рекорд прироста за 24 часа.