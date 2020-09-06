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В Москве ещё 963 пациента вылечились от коронавируса

Выздоровевшим предлагают стать донорами, сдав плазму крови.

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Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 221 370 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 963 пациента, — уточнила вице-мэр.

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Президент напомнил, что Россия — самая большая по территории страна, поэтому у экономики очень разные условия функционирования и структура.

Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации докторов.

Напомним, за последние сутки в мире было подтверждено 304 626 случаев коронавируса. Это абсолютный рекорд прироста за 24 часа.

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