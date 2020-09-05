Петросяна и Винокура эвакуировали со съёмки передачи в Сочи из-за угрозы жизни

Юмористов Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали накануне во время съёмок фестиваля "Юморина" в Сочи из-за возможной угрозы для жизни. Об этом сообщил у себя в "Инстаграме" сам Винокур.

— Вчера на фестивале, когда я готовился к выходу на площадку, на сцену вышел ведущий и попросил моего коллегу Евгения Петросяна прекратить выступление по техническим причинам и уйти со сцены вместе с ним. Далее началась эвакуация зрителей, а потом и нас — артистов! — написал юморист.

Винокур также опубликовал видео с моментом инцидента. Пока правоохранители с собаками проверяли здание, артисты фотографировались со зрителями и вспоминали истории из жизни. Вскоре сотрудники правопорядка закончили проверку, не найдя ничего угрожающего жизни, и съёмка продолжилась.