Семь российских хоккеистов вышли в полуфинал Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стали известны все участники полуфинальных серий Кубка Стэнли. Последним право сыграть в третьем раунде турнира получил клуб "Нью-Йорк Айлендерс", обыгравший в седьмом матче "Филадельфию Флайерз" — 4:0 (4-3 в серии).
Плей-офф Кубка Стэнли. 1/2 финала
- "Тампа-Бэй Лайтнинг" — "Нью-Йорк Айлендерс"
- "Вегас Голден Найтс" — "Даллас Старз"
"Eight teams stand before me, but I only have four photos in my hand..." #StanleyCup pic.twitter.com/VPdJGzZFn4— NHL (@NHL) September 6, 2020
Сразу семь российских хоккеистов сумели преодолеть четвертьфинальный барьер и продолжат борьбу за Кубок Стэнли: Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров ("Тампа"), Семён Варламов ("Айлендерс"), Антон Худобин, Денис Гурьянов, Александр Радулов ("Даллас"). В прошлогоднем плей-офф до этой стадии добрались только три представителя отечественного хоккея, а двое из них, Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко ("Сент-Луис"), впоследствии стали обладателями данного трофея.
Старт полуфинальным сериям, которые продлятся до четырёх побед одной из команд, 7 сентября дадут хоккеисты "Вегаса" и "Далласа".