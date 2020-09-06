Семь российских хоккеистов вышли в полуфинал Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стали известны все участники полуфинальных серий Кубка Стэнли. Последним право сыграть в третьем раунде турнира получил клуб "Нью-Йорк Айлендерс", обыгравший в седьмом матче "Филадельфию Флайерз" — 4:0 (4-3 в серии).

Сразу семь российских хоккеистов сумели преодолеть четвертьфинальный барьер и продолжат борьбу за Кубок Стэнли: Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров ("Тампа"), Семён Варламов ("Айлендерс"), Антон Худобин, Денис Гурьянов, Александр Радулов ("Даллас"). В прошлогоднем плей-офф до этой стадии добрались только три представителя отечественного хоккея, а двое из них, Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко ("Сент-Луис"), впоследствии стали обладателями данного трофея.