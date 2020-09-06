Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Семь российских хоккеистов вышли в полуфинал Кубка Стэнли

Год назад на этой стадии их было только три.

99
Post cover

Фото © Twitter / The Stanley Cup

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стали известны все участники полуфинальных серий Кубка Стэнли. Последним право сыграть в третьем раунде турнира получил клуб "Нью-Йорк Айлендерс", обыгравший в седьмом матче "Филадельфию Флайерз" — 4:0 (4-3 в серии).

Плей-офф Кубка Стэнли. 1/2 финала

  • "Тампа-Бэй Лайтнинг" — "Нью-Йорк Айлендерс"
  • "Вегас Голден Найтс" — "Даллас Старз"

Сразу семь российских хоккеистов сумели преодолеть четвертьфинальный барьер и продолжат борьбу за Кубок Стэнли: Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров ("Тампа"), Семён Варламов ("Айлендерс"), Антон Худобин, Денис Гурьянов, Александр Радулов ("Даллас"). В прошлогоднем плей-офф до этой стадии добрались только три представителя отечественного хоккея, а двое из них, Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко ("Сент-Луис"), впоследствии стали обладателями данного трофея.

Старт полуфинальным сериям, которые продлятся до четырёх побед одной из команд, 7 сентября дадут хоккеисты "Вегаса" и "Далласа".

Выбор редакции

Loading...