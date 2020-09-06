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Засекреченный китайский аппарат успешно вернулся на Землю

Предназначение модуля — мирное исследование космоса.

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Запущенный Китаем с космодрома Цзюцюань многоразовый испытательный космический аппарат совершил успешную посадку на заданной площадке после двух дней полёта, передаёт Global Times.

Успешный запуск корабля в КНР рассматривают как прорыв в разработках космических аппаратов, пригодных для повторного использования, отмечает газета.

Маск сообщил, что первый полёт корабля Starship на околоземной орбите запланирован на 2021 год

По его словам, он "может не получиться", потому что SpaceX "работает на неизведанной территории".

Напомним, российские эксперты считают китайский многоразовый испытательный космический аппарат возможным аналогом американского секретного военного челнока X-37B.

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