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Два человека погибли при лобовом столкновении легковушек в Ростовской области

Ещё двое пострадали.

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Фото © Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В Орловском районе Ростовской области рано утром 6 сентября лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и Toyota Ractis. ДТП произошло после того, как водитель отечественной легковушки выехал на полосу встречного движения, сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД России.

Жертвами аварии стали два человека — 21-летний водитель ВАЗа и 68-летняя пассажирка "тойоты". Ещё двое — пассажиры выехавшего на встречку автомобиля — получили травмы.

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Ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести.

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