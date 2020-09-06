Два человека погибли при лобовом столкновении легковушек в Ростовской области

В Орловском районе Ростовской области рано утром 6 сентября лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и Toyota Ractis. ДТП произошло после того, как водитель отечественной легковушки выехал на полосу встречного движения, сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД России.
Жертвами аварии стали два человека — 21-летний водитель ВАЗа и 68-летняя пассажирка "тойоты". Ещё двое — пассажиры выехавшего на встречку автомобиля — получили травмы.
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