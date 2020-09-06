Захарова обвинила Берлин в специальном затягивании процесса расследования ситуации с Навальным

Берлин, призывая Москву срочно принимать шаги по расследованию ситуации с Алексеем Навальным, вместе с тем тормозит этот процесс, не отвечая на запрос Генеральной прокуратуры России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Управление юстиции Берлина, отвечающее за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, только 4 сентября получило от властей Германии запрос российского ведомства, который был передан ещё 27 августа.

— Где же эта "срочность", на которой вы настаиваете? Её очень не хватает именно немецкой стороне. <...> Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально? — прокомментировала Захарова.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".