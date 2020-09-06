В Великобритании несколько человек получили ножевые ранения при нападении

В британском городе Бирмингем несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения. Об этом сообщает полиция Уэст-Мидлендса.

— Нас вызвали на сообщения о ножевом ранении в центре города Бирмингем. Мы срочно прибыли вместе с коллегами из службы скорой помощи. Вскоре после этого поступили сообщения ещё о ряде пострадавших. Мы знаем, что несколько человек получили ранения, — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Отмечается, что в городе некоторые дороги перекрыты.