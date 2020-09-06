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В Великобритании несколько человек получили ножевые ранения при нападении

Обстоятельства инцидента выясняются.

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Фото © Pixabay

В британском городе Бирмингем несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения. Об этом сообщает полиция Уэст-Мидлендса.

Нас вызвали на сообщения о ножевом ранении в центре города Бирмингем. Мы срочно прибыли вместе с коллегами из службы скорой помощи. Вскоре после этого поступили сообщения ещё о ряде пострадавших. Мы знаем, что несколько человек получили ранения, — говорится в сообщении.

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Сотрудник МВД получил ранение брюшной полости и резаные раны шеи и груди.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Отмечается, что в городе некоторые дороги перекрыты.

А ранее в Техасе неизвестный ранил троих полицейских, которые прибыли на вызов к жилому дому. Офицеры были госпитализированы, в настоящее время они находятся в стабильном состоянии.

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