В Великобритании несколько человек получили ножевые ранения при нападении

В британском городе Бирмингем несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения. Об этом сообщает полиция Уэст-Мидлендса.
— Нас вызвали на сообщения о ножевом ранении в центре города Бирмингем. Мы срочно прибыли вместе с коллегами из службы скорой помощи. Вскоре после этого поступили сообщения ещё о ряде пострадавших. Мы знаем, что несколько человек получили ранения, — говорится в сообщении.
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Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Отмечается, что в городе некоторые дороги перекрыты.
А ранее в Техасе неизвестный ранил троих полицейских, которые прибыли на вызов к жилому дому. Офицеры были госпитализированы, в настоящее время они находятся в стабильном состоянии.