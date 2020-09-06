Путин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин обратился к работникам нефтяной и газовой промышленности и поздравил их с профессиональным праздником, отметив, что в РФ, которая обладает богатейшими природными ресурсам, эта отрасль считается одной из базовых и ключевых в экономике. Он также подчеркнул, что она играет важную роль в укреплении энергетического, индустриального и экспортного потенциала страны, а также в развитии территорий и повышении качества жизни людей. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— За этими серьёзными успехами — напряжённый, самоотверженный труд многих поколений учёных, геологов, инженеров, строителей, рабочих — настоящих профессионалов и созидателей. Отрадно, что вы достойно продолжаете традиции предшественников, осваиваете новые, перспективные месторождения, ставите впечатляющие рекорды по добыче нефти, уделяете приоритетное внимание широкому внедрению инновационных, цифровых, экологически безопасных технологий, — говорится в сообщении.

Путин призвал работников промышленности стремиться надёжно обеспечивать внутренние потребности страны в нефти и газе, а также сохранять лидирующие позиции РФ на мировых рынках. Российский лидер выразил уверенность, что профессионалы отрасли и впредь будут эффективно решать ответственные задачи на благо страны и её граждан, пожелав им здоровья и всего самого доброго.