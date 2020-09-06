Ким Чен Ын появился на публике после сообщений о коме
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Северокорейский лидер осмотрел районы провинции Хамгён-Намдо, пострадавшие от тайфуна.
Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике после заявлений Южной Кореи о том, что он якобы может быть в коме. Он осмотрел районы провинции Хамгён-Намдо, пострадавшие от тайфуна "Майсак", и провёл заседание Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
В ходе осмотра Ким Чен Ын подчеркнул необходимость переселения жителей из прибрежной зоны в более безопасные районы, чтобы избежать подобного ущерба в будущем. Также он направил открытое письмо всем членам Трудовой партии Кореи, находящимся в Пхеньяне, в котором призвал их лично принять участие в восстановительных работах в пострадавших провинциях. На заседании Трудовой партии Кореи под руководством северокорейского лидера обсуждалось срочное строительство новых жилищ для пострадавших.
Напомним, в конце августа помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжун предположил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын серьёзно заболел и впал в кому на несколько месяцев. Отмечается, что предположения о коме главы КНДР возникли из-за его редких появлений на публике. В свою очередь, в российской Госдуме сочли сообщения о плачевном состоянии северокорейского лидера недостоверными.