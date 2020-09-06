Ким Чен Ын появился на публике после сообщений о коме

Северокорейский лидер осмотрел районы провинции Хамгён-Намдо, пострадавшие от тайфуна.

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике после заявлений Южной Кореи о том, что он якобы может быть в коме. Он осмотрел районы провинции Хамгён-Намдо, пострадавшие от тайфуна "Майсак", и провёл заседание Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

В ходе осмотра Ким Чен Ын подчеркнул необходимость переселения жителей из прибрежной зоны в более безопасные районы, чтобы избежать подобного ущерба в будущем. Также он направил открытое письмо всем членам Трудовой партии Кореи, находящимся в Пхеньяне, в котором призвал их лично принять участие в восстановительных работах в пострадавших провинциях. На заседании Трудовой партии Кореи под руководством северокорейского лидера обсуждалось срочное строительство новых жилищ для пострадавших.