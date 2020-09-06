Пьяный водитель в Казахстане сбил группу детей, есть погибшие

В селе Новая Шульба в Казахстане нетрезвый водитель сбил группу детей, в результате чего один ребёнок погиб и трое пострадали, пишет "Интерфакс".
31-летний мужчина за рулём Mitsubishi Chelenger сбил детей 5, 10, 11 и 12 лет, игравших возле проезжей части, вечером 5 сентября.
10-летняя девочка умерла в машине скорой, остальные дети с различными травмами госпитализированы.
Водитель задержан, он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до семи лет тюремного срока и запрет на управление транспортным средством на десять лет.