Суперфинал конкурса "Лидеры России" стартовал в Подмосковье

В образовательном центре "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске сегодня стартовал суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России — 2020". Участников, прошедших в завершающий этап испытания, поприветствовал генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

— У нас были мысли провести суперфинал онлайн, но мы решили, что этого делать нельзя. <...> Вы попали сюда, пройдя отбор из 233 тысяч участников, которые подали заявки. Вы показали великолепные результаты на дистанционных этапах, отличные — на очных полуфиналах. Нам хотелось, чтобы вы поделились друг с другом опытом, знаниями, нашли новых друзей, единомышленников, — рассказал он, отметив, что в суперфинал прошли 300 конкурсантов.

Комиссаров поблагодарил всех, кто в непростые времена помогал другим и участвовал в акции #МыВместе. Он также сообщил, что некоторые суперфиналисты уже получили должности в разных отраслях.

Глава АНО "Россия — страна возможностей" отметил, что участников ждут два непростых и насыщенных дня, и пожелал всем удачи.

Финал "Лидеров России" объединил в этом году 300 управленцев из 54 регионов России, Украины и Белоруссии. Имена победителей, которые смогут получить себе в наставники ведущих управленцев страны, назовут 7 сентября.