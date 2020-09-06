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Белорусские силовики стягивают спецтехнику в центр Минска. Видео в соцсетях публикуют местные жители.
Сегодня днём в столице республики запланирована очередная акция протеста.
Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии. И это не протестыЕсли этот вопрос не решить, нельзя будет рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, ни на спокойствие в стране, уверен глава государства.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Участники митингов выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.