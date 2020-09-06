Российский космонавт — о запуске Китаем многоразового корабля: Стимул для развития отрасли в РФ

Успех Китая в запуске многоразового космического корабля станет стимулом для развития российской отрасли. Такое мнение высказал лётчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
— Нельзя отставать, упускать технологическое превосходство. Нам нужно наращивать усилия — это единственный вывод, который можно сделать из всего этого. <...> Это хороший повод, чтобы простимулировать нашу космическую промышленность, — отметил он.
Корниенко сказал, что запуск многоразового аппарата в космос и его возвращение на Землю — очередное достижение Китая, однако Россия в состоянии сделать такой корабль при необходимости. Космонавт добавил, что нужно внимательно относиться к шагам КНР, чтобы не потерять лидерство в космической сфере.
NASA решило переименовать "обидные" названия космических объектовВ частности, планетарную туманность NGC 2392 больше не будут называть "туманность Эскимос".
Ранее Лайф сообщал, что засекреченный китайский аппарат успешно вернулся на Землю после двух дней полёта.