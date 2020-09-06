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Российский космонавт — о запуске Китаем многоразового корабля: Стимул для развития отрасли в РФ

Он отметил, что необходимо внимательно следить за КНР, чтобы не упустить лидерство в этой сфере.

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Фото © ТАСС / Кадр из видео / Минобороны РФ

Успех Китая в запуске многоразового космического корабля станет стимулом для развития российской отрасли. Такое мнение высказал лётчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Нельзя отставать, упускать технологическое превосходство. Нам нужно наращивать усилия — это единственный вывод, который можно сделать из всего этого. <...> Это хороший повод, чтобы простимулировать нашу космическую промышленность, — отметил он.

Корниенко сказал, что запуск многоразового аппарата в космос и его возвращение на Землю — очередное достижение Китая, однако Россия в состоянии сделать такой корабль при необходимости. Космонавт добавил, что нужно внимательно относиться к шагам КНР, чтобы не потерять лидерство в космической сфере.

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