Российский космонавт — о запуске Китаем многоразового корабля: Стимул для развития отрасли в РФ

Успех Китая в запуске многоразового космического корабля станет стимулом для развития российской отрасли. Такое мнение высказал лётчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

— Нельзя отставать, упускать технологическое превосходство. Нам нужно наращивать усилия — это единственный вывод, который можно сделать из всего этого. <...> Это хороший повод, чтобы простимулировать нашу космическую промышленность, — отметил он.

Корниенко сказал, что запуск многоразового аппарата в космос и его возвращение на Землю — очередное достижение Китая, однако Россия в состоянии сделать такой корабль при необходимости. Космонавт добавил, что нужно внимательно относиться к шагам КНР, чтобы не потерять лидерство в космической сфере.