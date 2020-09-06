Соловьёв раскритиковал Ефремова за стихи о погибшем в ДТП: Пошло, гадко и дурно зарифмовано

Журналист Владимир Соловьёв раскритиковал актёра Михаила Ефремова, который посвятил стихотворение погибшему в ДТП Сергею Захарову.
— Ефремову, конечно, надо отдельный срок за издевательство над русской словесностью. Потому что уровень графоманства зашкаливает. Ему просто место в аду, — сказал он в эфире программы "Соловьёв Live".
Телеведущий отметил, что ничего более "пошлого, гадкого и дурно зарифмованного" он не слышал. Соловьёв возмутился, обратившись с вопросом к актёру, как можно "настолько не обладать чувством такта".
Надо было возмещать ущерб! Ефремов признал вину, но, кажется, ему это не поможетЕфремов, обвиняемый в смертельном ДТП, признал свою вину. Зачем актёр прежде всё отрицал, ссылаясь на беспамятство, и какое наказание ему теперь грозит — в материале Лайфа.
— По уровню бездарности, пошлости, мерзости можно только сравнить заключительное слово адвоката Пашаева, когда он стал судью обвинять. <...> Как такое можно писать? — сказал Соловьёв.
Журналист отметил, что у автора строк полностью отсутствует совесть, а в стихотворении "опять сплошное самолюбование". По мнению ведущего, у Ефремова нет никакого раскаяния. Судебный процесс по делу смертельного ДТП с участием актёра Соловьёв сравнил с произведением Данте Алигьери и кругами ада, которые показывают "уровни грехопадения людей".
Самолюбование, обида и жажда свободы. Психолог считала состояние Ефремова по стиху памяти ЗахароваГипнотерапевт считает, что артист обесценивает погибшего как личность и "уравнивает себя с Богом".
Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре города. 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний через несколько часов умер на больничной койке. Ефремов сразу после ДТП признал вину, а затем передумал, сославшись на то, что ничего не помнит. Прокурор уже озвучил наказание для артиста, которого намерена добиваться сторона обвинения.
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