Соловьёв раскритиковал Ефремова за стихи о погибшем в ДТП: Пошло, гадко и дурно зарифмовано

Журналист Владимир Соловьёв раскритиковал актёра Михаила Ефремова, который посвятил стихотворение погибшему в ДТП Сергею Захарову.

— Ефремову, конечно, надо отдельный срок за издевательство над русской словесностью. Потому что уровень графоманства зашкаливает. Ему просто место в аду, — сказал он в эфире программы "Соловьёв Live".

Телеведущий отметил, что ничего более "пошлого, гадкого и дурно зарифмованного" он не слышал. Соловьёв возмутился, обратившись с вопросом к актёру, как можно "настолько не обладать чувством такта".

— По уровню бездарности, пошлости, мерзости можно только сравнить заключительное слово адвоката Пашаева, когда он стал судью обвинять. <...> Как такое можно писать? — сказал Соловьёв.

Журналист отметил, что у автора строк полностью отсутствует совесть, а в стихотворении "опять сплошное самолюбование". По мнению ведущего, у Ефремова нет никакого раскаяния. Судебный процесс по делу смертельного ДТП с участием актёра Соловьёв сравнил с произведением Данте Алигьери и кругами ада, которые показывают "уровни грехопадения людей".