Пропавший в Пензе 14-летний подросток найден живым в гостях у знакомого

Восьмиклассник из Пензы, пропавший во время прогулки вечером 4 сентября, нашёлся живым. Об этом сообщает областное СУ СК РФ .

В ночь на 6 сентября 14-летний школьник позвонил бабушке и рассказал, где находится. По словам мальчика, в пятницу он возвращался домой пешком, встретил знакомого и остался у него переночевать. Каких-либо противоправных действий в отношении него совершено не было. Следователи проверят, в каких условиях подросток жил и воспитывался.