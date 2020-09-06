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Пропавший в Пензе 14-летний подросток найден живым в гостях у знакомого

Ночью школьник позвонил бабушке.

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Фото © Pixabay

Восьмиклассник из Пензы, пропавший во время прогулки вечером 4 сентября, нашёлся живым. Об этом сообщает областное СУ СК РФ.

В ночь на 6 сентября 14-летний школьник позвонил бабушке и рассказал, где находится. По словам мальчика, в пятницу он возвращался домой пешком, встретил знакомого и остался у него переночевать. Каких-либо противоправных действий в отношении него совершено не было. Следователи проверят, в каких условиях подросток жил и воспитывался.

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Спасателям пришлось пройти для этого тысячи километров.

Ранее по факту исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело.

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