"Не плачь, я тебя только потрогаю". Мать пермской школьницы рассказала, как её домогался приговорённый к 9,5 года учитель

Мать школьницы, ставшей жертвой домогательств со стороны пермского учителя математики Валерия Сыропятова, рассказала, как он приставал к девочке.

— Он заставил её уйти заниматься в другой кабинет, бросив других детей одних. Он взял её тетрадку и сказал: иди со мной. Он ведь учитель, она его послушала. Она не знала, куда он её уводит, — приводит слова матери "Комсомольская правда".

По словам женщины, придя в кабинет, педагог запер дверь изнутри и стал домогаться: подошёл сзади и обхватил её силой. Школьница попыталась вырваться, из-за чего у неё осталась царапина от его ногтей. "Не плачь, я тебя только потрогаю. В следующей четверти у тебя будет пятёрка по математике". Именно это, по словам матери, шептал на ухо девочке учитель.

Мать отметила, что с тяжестью вспоминает о случившемся и не понимает, в чём виновата её дочь, которую сейчас многие травят. По её мнению, версией о том, что математик просто попал ей по попе ладонью, он лишь пытается оправдать себя.