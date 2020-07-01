"Не плачь, я тебя только потрогаю". Мать пермской школьницы рассказала, как её домогался приговорённый к 9,5 года учитель

Мать школьницы, ставшей жертвой домогательств со стороны пермского учителя математики Валерия Сыропятова, рассказала, как он приставал к девочке.
— Он заставил её уйти заниматься в другой кабинет, бросив других детей одних. Он взял её тетрадку и сказал: иди со мной. Он ведь учитель, она его послушала. Она не знала, куда он её уводит, — приводит слова матери "Комсомольская правда".
По словам женщины, придя в кабинет, педагог запер дверь изнутри и стал домогаться: подошёл сзади и обхватил её силой. Школьница попыталась вырваться, из-за чего у неё осталась царапина от его ногтей. "Не плачь, я тебя только потрогаю. В следующей четверти у тебя будет пятёрка по математике". Именно это, по словам матери, шептал на ухо девочке учитель.
Мать отметила, что с тяжестью вспоминает о случившемся и не понимает, в чём виновата её дочь, которую сейчас многие травят. По её мнению, версией о том, что математик просто попал ей по попе ладонью, он лишь пытается оправдать себя.
Уголовное дело в отношении учителя завели в середине апреля 2019 года, передано в суд оно было в мае 2020-го. Заседания прошли в закрытом режиме, так как в судебном процессе участвовали школьники. Математика приговорили к 9,5 года колонии строгого режима и одному году и десяти месяцам ограничения свободы. Его родственница рассказала, что поддержку педагогу высказали многие ученики и выпускники. На сайте Change.org даже появилась петиция, которую подписало более 800 человек.