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"Наболело". Пресс-секретарь белорусского МВД призвала протестующих не втягивать в политику детей

Чемоданова предположила, что взрослые "заигрались в революцию".

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Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова призвала митингующих не брать с собой на протестные акции детей. Она отметила, что обращается к демонстрантам как мать, а не как милиционер.

В своём Telegram-канале Чемоданова отметила, что с ужасом наблюдает за происходящим, и попросила взрослых задуматься.

Вы носите на руках грудных детей на протесты, берёте с собой ребёнка на митинги, гуляете за руку со школьниками среди толпы и ОМОНа. Почему вы не понимаете, какому удару подвергаете неокрепшую детскую психику? — написала она.

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Если этот вопрос не решить, нельзя будет рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, ни на спокойствие в стране, уверен глава государства.

Чемоданова подчеркнула, что несовершеннолетних не стоит втягивать в политику — у них должен быть шанс на детство, спокойное и безопасное.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.

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Сегодня в столице Белоруссии должна пройти очередная акция протеста.

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