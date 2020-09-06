"Наболело". Пресс-секретарь белорусского МВД призвала протестующих не втягивать в политику детей

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова призвала митингующих не брать с собой на протестные акции детей. Она отметила, что обращается к демонстрантам как мать, а не как милиционер.
В своём Telegram-канале Чемоданова отметила, что с ужасом наблюдает за происходящим, и попросила взрослых задуматься.
— Вы носите на руках грудных детей на протесты, берёте с собой ребёнка на митинги, гуляете за руку со школьниками среди толпы и ОМОНа. Почему вы не понимаете, какому удару подвергаете неокрепшую детскую психику? — написала она.
Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии. И это не протестыЕсли этот вопрос не решить, нельзя будет рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, ни на спокойствие в стране, уверен глава государства.
Чемоданова подчеркнула, что несовершеннолетних не стоит втягивать в политику — у них должен быть шанс на детство, спокойное и безопасное.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.