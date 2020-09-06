"Наболело". Пресс-секретарь белорусского МВД призвала протестующих не втягивать в политику детей

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова призвала митингующих не брать с собой на протестные акции детей. Она отметила, что обращается к демонстрантам как мать, а не как милиционер.

В своём Telegram-канале Чемоданова отметила, что с ужасом наблюдает за происходящим, и попросила взрослых задуматься.

— Вы носите на руках грудных детей на протесты, берёте с собой ребёнка на митинги, гуляете за руку со школьниками среди толпы и ОМОНа. Почему вы не понимаете, какому удару подвергаете неокрепшую детскую психику? — написала она.

Чемоданова подчеркнула, что несовершеннолетних не стоит втягивать в политику — у них должен быть шанс на детство, спокойное и безопасное.