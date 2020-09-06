Минпросвещения: В российских школах случаи заражения коронавирусом единичны

В школах в российских регионах есть случаи распространения коронавируса, но они единичны. Об этом сообщил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радио "Комсомольская правда".

— Ситуация разная. Мы мониторим в ежедневном формате, в том числе какое количество детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином учреждении выявлены случаи распространения инфекции. Такие случаи действительно есть, но, на самом деле, именно такие случаи пока действительно единичные, — рассказал он.

Глушко также отметил, что во многих регионах родители могут перевести детей на дистанционное обучение, даже если школа работает в штатном режиме. Для этого необходимо написать заявление. Первый замминистра сообщил, что некоторые школы в некоторых субъектах, в том числе в Забайкалье и Свердловской области, уже перешли на дистанционный формат.

По словам Глушко, при очном формате есть несколько проблем с организацией порядка пропуска детей в школы, в связи с чем по утрам создаются очереди. Он отметил, что министерство может закупить "массу различных дезинфицирующих веществ и приспособлений", но решающую роль играет человеческий фактор. По каждому такому случаю проводятся дополнительные проверки.