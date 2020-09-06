Судебный театр абсурда. Михаил Ефремов превратил процесс в комедию

В июне Михаил Ефремов устроил ДТП. Его машина вылетела на встречную полосу и в лоб ударила грузовичок, за рулём которого был курьер Сергей Захаров. Он умер. С тех пор дело Ефремова обсуждают все. А актёр, похоже, играет роль. Завтра суд вынесет ему приговор. Вспоминаем самые странные повороты процесса.

Уверенная поддержка знаменитостей

С первых дней после трагедии звёзды и представители элиты стали поддерживать Михаила Ефремова. Мол, своих не бросаем. Российский актёр балета Николай Цискаридзе потребовал прекратить травлю Ефремова. Актёр Александр Домогаров пошёл дальше и заявил, что потерял уважение к зрителям, такие они злые, и актёр не хочет больше выходить на сцену. Позже негатив перекинулся на самого Домогарова, он даже на время закрыл свой профиль в "Инстаграме". А пост позже удалил.

Актёр Павел Майков из "Бригады" написал: "С карканьем слетелись тут же "ангелы" (имея в виду обсуждающих) и попросил отстать от артиста, ведь Ефремову очень тяжело. Наташа Королёва просила о снисхождении к артисту, ведь тот не перенесёт тюрьмы.

Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей

Дальше — больше: экс-участница "Дома-2" Виктория Боня заявила, что погибший в ДТП Сергей Захаров пожертвовал жизнью, чтобы спасти "загубленную" душу Ефремова. Вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев призвал не называть Ефремова убийцей, ситуацию обозвал "массовым мародёрством", а всех критикующих Ефремова окрестил "уродами".

То здоровый, то больной

С первого дня Ефремов начал показательно страдать. Уже на домашнем аресте его адвокат заявил, что актёр похудел на шесть килограммов, понятно, что из-за стресса. У него началась хандра. Позже к хандре прибавились боли в сердце. А в день смерти матери Ефремов не смог посетить её могилу, потому что сам пережил инфаркт. Новости словно шли по нарастающей, желая добавить драматизма и симпатии к страдающему артисту. Выяснилось, что даже пил он перед ДТП потому, что потерял близкого друга. В финале первого акта, то есть домашнего ареста, актёра увезли на скорой.

Фото © ТАСС / Кузьмиченок Василий

Полное болезненного драматизма действо продолжилось в зале суда. Только под взглядами сотен журналистов диагнозы становились страшнее. В итоге из здания суда Ефремова вынесли на носилках. Адвокат заявил, что у артиста инсульт. Лайф выяснил, что инсульт был выдуман. А сам Ефремов довольно убедительно сыграл роль критически больного. Ведь вскоре он чудесно поправился и вернулся на заседание.

Извинение, отрицание, амнезия и вновь извинение

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Именитый артист извивался как мог. Сложно сказать, исполнял ли он исключительно волю адвоката или просто яростно старался избежать заключения. Но происходящее выглядело постыдно. Через несколько дней после аварии Ефремов записал покаянное извинение, где признал, что горько сожалеет. Позже он же забрал извинение назад, заявив, что не может признать вину, ведь ничего не помнит. А ещё чуть позже — что вообще невиновен в ДТП, виноват только в пьянстве.

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Потом появилась версия, что Ефремов не был за рулём. Артист шутил, что на видео с места аварии — его пьяный и злой двойник мистер Хайд. В конце трагического фарса случился ещё один неожиданный поворот. Когда стало понятно, что отсутствие артиста за рулём не доказать, Ефремов признал вину, раскаялся и прочитал слезливое стихотворение памяти погибшего Сергея Захарова. Там были, например, такие строки:

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть, Всё, что будет потом, — только во имя твоё. Я буду молиться, если смогу дотерпеть До того времени, когда мы станем вдвоём. cite

Всё это, вероятно, должно было разжалобить присутствующих. Хотя Ефремов добавил ещё пару слов в прозе. Мол, его поведение надо ценить, ведь он весь процесс вёл себя прилично. А если захотел бы — легко отмазался бы через влиятельных друзей. "Если бы я пользовался телефонным правом, этого бы суда не было", — заявил он.

Абсурд вокруг суда

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Гротеска происходящему добавляли фанатки Ефремова. Они выглядели как специально нанятые стороной защиты актрисы. Но доказательств тому нет — можно допустить, что женщины были лишь яростными почитателями таланта. Дамы сторожили у суда. День за днём они выдвигали всё новые версии невиновности Ефремова. Каждая новая — безумнее предыдущей. Сперва они заявили, что Ефремов никогда не пьёт за рулём. Затем — версию, что за рулём были агенты спецслужб, желающие подставить артиста. И наконец теорию, что Ефремова облучили лучом 5G и артист всё позабыл.

Фото © ТАСС / Кузьмиченок Василий