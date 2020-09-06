Адвокаты потерпевших в деле Ефремова уверены, что "компромат" Пашаева — это уловка

Компромат в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, о котором рассказал его защитник Эльман Пашаев, был подготовлен им же для попытки очернить своих оппонентов. Об этом заявила адвокат стороны потерпевших Анна Бутырина.
"Готовится к приговору спокойно". Пашаев заявил, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказаниеГособвинение попросило суд отправить актёра в колонию на 11 лет.
— Это он делал всегда очень умело и быстро и использовал в судах и на стадии предварительного расследования. И это были не единичные случаи. Видимо, сейчас в безвыходной ситуации он решил воспользоваться старым "проверенным" методом, — рассказала она Лайфу.
По её словам, "компрометирующая" переписка ради шантажа появлялась примерно следующим образом: Пашаев записывал номер телефона под именем конкурента и отправлял с него нужное сообщение, затем с другого номера, как правило, своего же, присылал "нужный ответ" и делал скриншот.
"Может, расстрелять меня?" Опубликован тайный разговор Ефремова с адвокатом, где обсуждалось последнее слово актёраГособвинение попросило суд отправить актёра в колонию на 11 лет.
Однако Бутырина отмечает, что сейчас не очень понятно, с какой целью Пашаев пошёл на такой шаг, ведь это не повлияет ни на вынесение приговора Ефремову, ни на привлечение к ответственности самого Пашаева по заявлениям от потерпевших по факту совершения им мошеннических действий.
— Полагаю, что желание очернить нас, адвокатов потерпевших, — это попытка отвести внимание от своих деяний, но он снова забывает, что за такие лжеметоды законодательством также предусмотрена ответственность, — уверена Бутырина.
Напомним, 8 сентября должен быть оглашён приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. По словам очевидцев, в момент происшествия артист был пьян. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Адвокат артиста Эльман Пашаев попросил назначить своему клиенту не связанное с лишением свободы наказание, в крайнем случае — отправить Ефремова в колонию-поселение.
ДТП с Михаилом Ефремовым
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