Адвокаты потерпевших в деле Ефремова уверены, что "компромат" Пашаева — это уловка

Компромат в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, о котором рассказал его защитник Эльман Пашаев, был подготовлен им же для попытки очернить своих оппонентов. Об этом заявила адвокат стороны потерпевших Анна Бутырина.

— Это он делал всегда очень умело и быстро и использовал в судах и на стадии предварительного расследования. И это были не единичные случаи. Видимо, сейчас в безвыходной ситуации он решил воспользоваться старым "проверенным" методом, — рассказала она Лайфу.

По её словам, "компрометирующая" переписка ради шантажа появлялась примерно следующим образом: Пашаев записывал номер телефона под именем конкурента и отправлял с него нужное сообщение, затем с другого номера, как правило, своего же, присылал "нужный ответ" и делал скриншот.

Однако Бутырина отмечает, что сейчас не очень понятно, с какой целью Пашаев пошёл на такой шаг, ведь это не повлияет ни на вынесение приговора Ефремову, ни на привлечение к ответственности самого Пашаева по заявлениям от потерпевших по факту совершения им мошеннических действий.

— Полагаю, что желание очернить нас, адвокатов потерпевших, — это попытка отвести внимание от своих деяний, но он снова забывает, что за такие лжеметоды законодательством также предусмотрена ответственность, — уверена Бутырина.