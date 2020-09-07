"Насилие и угрозы убийством". СМИ узнали детали судимости адвоката Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сам был судим по статье 330 УК РФ за самоуправство и полностью отбыл наказание за четыре дня до того, как актёр попал в аварию. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

— Как выяснилось, за безликой статьёй "Самоуправство" стоят побои и угрозы. Эльман Пашаев пытался вернуть деньги некой даме, — пишет издание.

По его данным, женщина заплатила "доброжелателю" за то, что тот поможет закрыть уголовное дело против неё, освободиться из-под стражи и бежать из страны. Однако после получения денег тот пропал. Тогда она попросила Пашаева помочь ей.

Адвокат вместе с двумя сообщниками нашёл "должника" и с помощью физической силы и угроз "вывезти в лес" и убить потребовал возмещения женщине долга. Однако вместо того, чтобы идти за деньгами, потерпевший отправился в полицию.

Журналисты отмечают, что в разборках в стиле 90-х Пашаев также бывал и с другой стороны — однажды ему поступила угроза убийством. И когда ему не предоставили защиту, он взял подушку и одеяло и пришёл "жить" в Следственное управление. Выгоняли его оттуда вместе с полицией.