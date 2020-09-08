Один из колдунов, задержанных у Пресненского суда, рассказал об обряде по делу Ефремова

Одним из колдунов, которых задержали возле здания Пресненского районного суда Москвы, где сегодня оглашают приговор Михаилу Ефремову, оказался участник проектов "Битва экстрасенсов" и "Дом-2" Никита Турчин. Он рассказал Лайфу об обряде, который планировалось провести по делу актёра.

— Это был обряд правосудия богини Фемиды. Издавна в мифологии это та богиня, которая могла совершить истинное правосудие, правосудие кармы и наказать по существу, по строгости законов. Потому что помимо суда есть ещё и высший суд! Мы хотели, чтобы не было возможности как-то съюлить, предоставить ложные показания, чтобы не было лжесвидетелей, — рассказал Турчин.

Он также добавил, что не совершил никаких противоправных действий, поэтому не понимает, почему его задержали. Юный колдун также "предсказал", что Ефремова однозначно осудят, но он побудет в колонии недолго, до 20 месяцев.

Напомним, сегодня возле здания суда в Москве, где оглашают приговор Михаилу Ефремову, задержали двух колдунов. Полностью облачённые в чёрное, молодые люди расстелили на земле полотно, разложили фотографии актёра и адвокатов обеих сторон и зажгли свечи. Происходящее было похоже на некий ритуал. Лайф публиковал видео странного действа.