Джигурда, барабаны, песни и слёзы. Пока Ефремову оглашают приговор, за окном суда происходит самое настоящее шоу — видео

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Пока судья оглашает приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП, за окном Пресненского суда происходит практически цирковое выступление. Тут и барабанщицы, и артисты в странных костюмах и на ходулях.
Собравшиеся не только спорят о том, виновен или нет артист в аварии, некоторые из них исполняют песни, посвящённые делу Ефремова. Так, одна женщина, играя на гитаре, спела о непростой ситуации артиста и его пагубной привычке. Также на суд приехал эпатажный актёр Никита Джигурда, которого люди у суда почему-то приветствовали выкриками со словами благодарности.
Поддержать Ефремова в суде приехали Гарик Сукачёв и Иван Охлобыстин — видеоСегодня артисту огласят приговор по делу о смертельном ДТП.
Около Пресненского суда также появились и другие известные артисты. Михаил Горевой поделился, что надеется на справедливость, благоразумие и милосердие. А Алексей Макаров отказался комментировать дело Ефремова.
Напомним, сегодня Пресненский суд Москвы огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре столицы. Гособвинение запросило для артиста одиннадцать лет лишения свободы в колонии. Его адвокат попросил назначить не связанное с лишением свободы наказание, в крайнем случае — колонию-поселение.