Джигурда, барабаны, песни и слёзы. Пока Ефремову оглашают приговор, за окном суда происходит самое настоящее шоу — видео

Видео © LIFE

Пока судья оглашает приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП, за окном Пресненского суда происходит практически цирковое выступление. Тут и барабанщицы, и артисты в странных костюмах и на ходулях.

Собравшиеся не только спорят о том, виновен или нет артист в аварии, некоторые из них исполняют песни, посвящённые делу Ефремова. Так, одна женщина, играя на гитаре, спела о непростой ситуации артиста и его пагубной привычке. Также на суд приехал эпатажный актёр Никита Джигурда, которого люди у суда почему-то приветствовали выкриками со словами благодарности.

Около Пресненского суда также появились и другие известные артисты. Михаил Горевой поделился, что надеется на справедливость, благоразумие и милосердие. А Алексей Макаров отказался комментировать дело Ефремова.