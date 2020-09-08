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Поддержать Ефремова в суде приехали Гарик Сукачёв и Иван Охлобыстин — видео

Сегодня артисту огласят приговор по делу о смертельном ДТП.

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Видео © LIFE

Поддержать Михаила Ефремова на оглашении приговора суда по делу о смертельном ДТП приехали его друзья — актёр Иван Охлобыстин и рок-музыкант Гарик Сукачёв.

Фото © LIFE / Павел Баранов

Вместе с Охлобыстиным и Сукачёвым в зал заседания прошла жена артиста Софья Кругликова.

Личных вещей не взял. Ефремов под крики поклонников отправился в суд — видео

Сегодня артисту огласят приговор.

Напомним, Пресненский суд Москвы огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре столицы. Гособвинение запросило для артиста одиннадцать лет лишения свободы в колонии. Его адвокат попросил назначить не связанное с лишением свободы наказание, в крайнем случае — колонию-поселение.

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