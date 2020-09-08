Самая преданная группа поддержки Ефремова вместе с пенсионеркой-"спецагентом" уже у дома актёра — видео

Видео © LIFE

Самая преданная группа поддержки Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, уже собралась около дома актёра. Сегодня Пресненский суд Москвы огласит приговор артисту.

Одна из женщин, пришедших поддержать актёра, явилась в футболке с его фотографией и надписью "Я/мы Ефремов". Также компанию ей составила пенсионерка-"спецагент", которая следила за делом с самого первого заседания.

Фото © LIFE