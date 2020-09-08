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Самая преданная группа поддержки Ефремова вместе с пенсионеркой-"спецагентом" уже у дома актёра — видео

Сегодня суд огласит приговор артисту.

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Видео © LIFE

Самая преданная группа поддержки Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, уже собралась около дома актёра. Сегодня Пресненский суд Москвы огласит приговор артисту.

Одна из женщин, пришедших поддержать актёра, явилась в футболке с его фотографией и надписью "Я/мы Ефремов". Также компанию ей составила пенсионерка-"спецагент", которая следила за делом с самого первого заседания.

Фото © LIFE

Напомним, суд огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Гособвинение запросило для артиста одиннадцать лет лишения свободы в колонии. Его адвокат попросил назначить не связанное с лишением свободы наказание, в крайнем случае — колонию-поселение.

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Ранее данное предложение Владимиру Путину направил актёр Иван Охлобыстин.

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