Пашаев прокомментировал просьбы о помиловании Ефремова президентом России

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова, заявил, что его подзащитный не думал о подаче прошения о помиловании на имя президента России. Об этом сообщает ТАСС.

— Он об этом пока не думал. Преждевременно сейчас говорить о помиловании в случае назначения моему подзащитному большого срока, — приводит его слова агентство.

При этом он также отметил, что к настоящему моменту не согласовывал с Ефремовым и вариант подачи жалобы в ЕСПЧ, когда дело будет рассмотрено отечественными судами.

Ранее Лайф сообщал, что актёр Иван Охлобыстин в соцсети "ВКонтакте" опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой пощадить Ефремова личным указом, потому что заслуженный артист не выживет в тюрьме. По словам общественника, это можно расценивать как давление на суд.