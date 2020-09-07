Пашаев прокомментировал просьбы о помиловании Ефремова президентом России

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова, заявил, что его подзащитный не думал о подаче прошения о помиловании на имя президента России. Об этом сообщает ТАСС.
Судебный театр абсурда. Михаил Ефремов превратил процесс в комедиюВ июне Михаил Ефремов устроил ДТП. Его машина вылетела на встречную полосу и в лоб ударила грузовичок, за рулём которого был курьер Сергей Захаров. Он умер. С тех пор дело Ефремова обсуждают все. А актёр, похоже, играет роль. Завтра суд вынесет ему приговор. Вспоминаем самые странные повороты процесса.
— Он об этом пока не думал. Преждевременно сейчас говорить о помиловании в случае назначения моему подзащитному большого срока, — приводит его слова агентство.
При этом он также отметил, что к настоящему моменту не согласовывал с Ефремовым и вариант подачи жалобы в ЕСПЧ, когда дело будет рассмотрено отечественными судами.
Пашаев не жалеет о выбранной им тактике защиты ЕфремоваЮрист считает, что гособвинение запросило 11 лет колонии из-за стихов, которые прочитал артист.
Ранее Лайф сообщал, что актёр Иван Охлобыстин в соцсети "ВКонтакте" опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой пощадить Ефремова личным указом, потому что заслуженный артист не выживет в тюрьме. По словам общественника, это можно расценивать как давление на суд.
Напомним, 8 сентября суд огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Гособвинение запросило для Ефремова 11 лет лишения свободы в колонии. Его адвокат попросил назначить не связанное с лишением свободы наказание, в крайнем случае —колонию-поселение.