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Авиапассажиры показали невероятно ужасающие кадры пожаров в Калифорнии

По их словам, запах дыма чувствовался в салоне.

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Столб дыма от лесных пожаров на территории американского штата Калифорния достиг таких размеров, что его без проблем можно увидеть невооружённым глазом с борта пролетающего самолёта, о чём рассказали пользователи соцсетей.

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За несколько часов площадь возгорания увеличилась более чем в три раза.

Мне прислали эти фотографии пассажиры с рейса в Калифорнии и сообщили, что ощущался запах дыма от лесных пожаров в салоне, — написал репортёр CNN Оливер Дарси в "Твиттере".

На других представленных кадрах видно, что стихия настолько разбушевалась, словно это последствия бомбардировки чрезвычайно мощным вооружением или извержение вулкана: шлейф поднимается высоко над землёй и тянется на многие километры.

Ситуацию усугубляет тот факт, что в Калифорнии сейчас невероятная, даже "историческая", жара. Буквально накануне в Лос-Анджелесе пал рекорд максимальной температуры воздуха за всё время наблюдений, дорожные конусы плавились на солнце, под лобовым стеклом запросто можно испечь булочки.

Ранее Лайф сообщал, что в Калифорнии площадь природного пожара превысила две тысячи гектаров, притом стихия бушует в регионе с середины лета.

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