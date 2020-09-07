Авиапассажиры показали невероятно ужасающие кадры пожаров в Калифорнии

Flying into LAX yesterday 😳 pic.twitter.com/StQktLtwIz — gabriela (@thegreen_gablin) September 7, 2020

Столб дыма от лесных пожаров на территории американского штата Калифорния достиг таких размеров, что его без проблем можно увидеть невооружённым глазом с борта пролетающего самолёта, о чём рассказали пользователи соцсетей.

— Мне прислали эти фотографии пассажиры с рейса в Калифорнии и сообщили, что ощущался запах дыма от лесных пожаров в салоне, — написал репортёр CNN Оливер Дарси в "Твиттере".

На других представленных кадрах видно, что стихия настолько разбушевалась, словно это последствия бомбардировки чрезвычайно мощным вооружением или извержение вулкана: шлейф поднимается высоко над землёй и тянется на многие километры.

Today I was flying from San Jose to Las Vegas on SWA & I looked out my window & I saw this cloud. I l found out that it is a cumulonimbus flammagenitus cloud aka pyrocumulonimbus cloud, a type of cloud that forms above a source of heat, such as a wildfire #CreekFire pic.twitter.com/HCqyWiHpNx — Thalia Dockery (@SweetBrown_Shug) September 6, 2020

Ситуацию усугубляет тот факт, что в Калифорнии сейчас невероятная, даже "историческая", жара. Буквально накануне в Лос-Анджелесе пал рекорд максимальной температуры воздуха за всё время наблюдений, дорожные конусы плавились на солнце, под лобовым стеклом запросто можно испечь булочки.