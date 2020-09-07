Трамп — о ядерном оружии: Надеюсь, что нам никогда не придётся его применить

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что очень надеется на то, что американцам никогда не придётся применять ядерное оружие. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.
Отмечается, что большую часть выступления американский лидер посвятил Поднебесной и критике своего оппонента на предстоящих выборах главы государства — демократа Джозефа Байдена.
Трамп назвал Болтона придурком из-за слов о письмах Ким Чен ЫнаПрезидент США опубликовал очередное резкое высказывание в своём твиттере.
— Нам очень повезло, что я наращивал наши [вооружённые силы], потому что в обратном случае Китай превзошёл бы нас, — заметил Трамп.
Глава Белого дома также добавил, что Штаты значительно опережают КНР в области ядерного вооружения.
— Мы модернизировали наши ядерные вооружения. Я надеюсь, что нам никогда не придётся применить их, — подчеркнул президент США.
Трамп заявил, что поддерживает остановку "Северного потока — 2"По его словам, он одним из первых поднял эту тему.
Кроме того, Трамп вновь обвинил власти Китая в игре не по правилам, хищении интеллектуальной собственности, использовании дивидендов от торговли с Америкой для укрепления обороноспособности НОАК.
Лента новостей
"Будет самая грязная кампания". Трамп обвинил демократов в нечестной игре в ходе предвыборной гонки
сегодня в 21:40
Блёданс уверена, что за блокировкой профиля её сына скрывается "массированная атака" Instagram
сегодня в 21:26
Первая партия российской вакцины от коронавируса выпущена в гражданский оборот
сегодня в 21:05