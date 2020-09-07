Трамп — о ядерном оружии: Надеюсь, что нам никогда не придётся его применить

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что очень надеется на то, что американцам никогда не придётся применять ядерное оружие. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

Отмечается, что большую часть выступления американский лидер посвятил Поднебесной и критике своего оппонента на предстоящих выборах главы государства — демократа Джозефа Байдена.

— Нам очень повезло, что я наращивал наши [вооружённые силы], потому что в обратном случае Китай превзошёл бы нас, — заметил Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что Штаты значительно опережают КНР в области ядерного вооружения.

— Мы модернизировали наши ядерные вооружения. Я надеюсь, что нам никогда не придётся применить их, — подчеркнул президент США.