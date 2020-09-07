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Трамп — о ядерном оружии: Надеюсь, что нам никогда не придётся его применить

Он также уверяет, что Штаты значительно опережают КНР в области ядерного вооружения.

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что очень надеется на то, что американцам никогда не придётся применять ядерное оружие. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

Отмечается, что большую часть выступления американский лидер посвятил Поднебесной и критике своего оппонента на предстоящих выборах главы государства — демократа Джозефа Байдена.

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Президент США опубликовал очередное резкое высказывание в своём твиттере.

Нам очень повезло, что я наращивал наши [вооружённые силы], потому что в обратном случае Китай превзошёл бы нас, — заметил Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что Штаты значительно опережают КНР в области ядерного вооружения.

Мы модернизировали наши ядерные вооружения. Я надеюсь, что нам никогда не придётся применить их, — подчеркнул президент США.

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По его словам, он одним из первых поднял эту тему.

Кроме того, Трамп вновь обвинил власти Китая в игре не по правилам, хищении интеллектуальной собственности, использовании дивидендов от торговли с Америкой для укрепления обороноспособности НОАК.

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