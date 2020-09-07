Глава Минздрава заявил, что рост смертности во время пандемии связан не только с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что увеличение количества летальных исходов в стране во время пандемии коронавируса связано как с CoViD-19, так и с другими болезнями, к более тяжёлому течению которых приводила инфекция.

— Как показывает накопленный опыт и анализ случаев смерти в период эпидемического подъёма, увеличение смертности среди населения в период пандемии CoViD-19 связано как непосредственно с коронавирусной инфекцией, так и с декомпенсацией других заболеваний, где CoViD-19 способствовал их более тяжёлому течению, например, сахарного диабета, болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, — отметил глава Минздрава.

Мурашко также добавил, что порядок учёта смертности и определения причин соответствует требованиям Международной статистической классификации болезней.

Кроме того, российский министр подчеркнул, что выводы главы Росздравнадзора Аллы Самойловой о том, что при проверке данных о летальных исходах в стационарах найдены неточности регистрации смертей пациентов с коронавирусом, основаны не на анализе статистики.

— Данные <...> не основаны на анализе статистических данных по стране, а были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций. Проведение такого анализа относится к компетенции Минздрава России и Росстата, — уточнил Мурашко, заметив, что в обязанности Росздравнадзора входит выдача предписаний об устранении выявленных нарушений и контроль за их устранением.