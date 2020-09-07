Глава Роспотребнадзора раскрыла, сколько процентов россиян переболели коронавирусом

С 1 января 2020 года чуть больше 0,6% населения России перенесли коронавирус. Об этом заявила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

— Сегодня в РФ чуть больше 0,6% от всего населения, которые имеют подтверждение новой коронавирусной инфекции за прошедшие месяцы с 1 января текущего года, — сказала глава Роспотребнадзора в ходе XII ежегодного Всероссийского интернет-конгресса по инфекционным болезням.