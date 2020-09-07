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Глава Роспотребнадзора раскрыла, сколько процентов россиян переболели коронавирусом

Для выявления CoViD-19 в РФ используются 172 диагностические тест-системы.

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Фото © Александр Астафьев / POOL / ТАСС

С 1 января 2020 года чуть больше 0,6% населения России перенесли коронавирус. Об этом заявила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Сегодня в РФ чуть больше 0,6% от всего населения, которые имеют подтверждение новой коронавирусной инфекции за прошедшие месяцы с 1 января текущего года, — сказала глава Роспотребнадзора в ходе XII ежегодного Всероссийского интернет-конгресса по инфекционным болезням.

Путин рассказал, что помогло "не пропустить удары" коронавируса в регионах

Президент напомнил, что Россия — самая большая по территории страна, поэтому у экономики очень разные условия функционирования и структура.

По словам Поповой, специалисты в России используют 172 диагностические тест-системы для выявления CoViD-19. Помощь в поставке диагностического оборудования РФ оказывает 35 странам.

Напомним, в мире число случаев коронавируса превысило 27 миллионов.

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