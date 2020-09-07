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Число случаев коронавируса в мире превысило 27 миллионов

На первом месте по числу заболевших по-прежнему находятся США.

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Фото © Pixabay

С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире зарегистрировано более 27 миллионов случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, СМИ, а также других открытых источников.

Согласно онлайн-счётчику, на данный момент число случаев заболевания CoViD-19 составляет 27 002 224.

В Центре Гамалеи сообщили, что планируют произвести 80 млн вакцин от CoViD-19 за год

Отмечается, что с инфекцией в стране удастся справиться к лету 2021 года или даже раньше — при появлении ещё одного хорошего препарата.

На первом месте по числу заболевших по-прежнему находятся США (6 275 614), в тройку также вошли Бразилия (4 137 521) и Индия (4 113 811).

За всё время от CoViD-19 вылечилось 18 054 580 человек, 882 053 пациента скончались.

Ранее сообщалось, что в Москве число выздоровевших превысило 221 тысячу человек.

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