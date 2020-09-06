У американского солдата выявлен коронавирус во время "опасных" учений в Эстонии

В Эстонии положительный диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у американского военного, который прибыл в страну для участия в учениях. Об этом сообщает портал Delfi.
Военные корабли России и Индии провели совместные учения в Бенгальском заливеИз-за пандемии коронавируса военным пришлось отказаться от обмена офицерами связи, манёвры прошли в бесконтактном формате.
— Солдат находится на карантине в военном лагере Тапа. Кроме того, в качестве превентивной меры изолировали 21 солдата из Эстонии, Великобритании и США, которые находились в тесном контакте с военнослужащим, — говорится в сообщении.
Отмечается, что стрельбы из систем залпового огня будут продолжены, однако впредь на них будет уделяться большее внимание соблюдению безопасной дистанции и введутся "более строгие" средства индивидуальной защиты и гигиены.
Стоит отметить, что недавно данные манёвры уже попадали в поле внимания СМИ после публикации The Washington Times, которая изобиловала антироссийскими утверждениями и акцентировала внимание на близость места проведения операции — чуть более ста километров до России. Последняя обвинила США в проведении "опасных" учений.