У американского солдата выявлен коронавирус во время "опасных" учений в Эстонии

В Эстонии положительный диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у американского военного, который прибыл в страну для участия в учениях. Об этом сообщает портал Delfi.

— Солдат находится на карантине в военном лагере Тапа. Кроме того, в качестве превентивной меры изолировали 21 солдата из Эстонии, Великобритании и США, которые находились в тесном контакте с военнослужащим, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельбы из систем залпового огня будут продолжены, однако впредь на них будет уделяться большее внимание соблюдению безопасной дистанции и введутся "более строгие" средства индивидуальной защиты и гигиены.