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У американского солдата выявлен коронавирус во время "опасных" учений в Эстонии

На карантин было помещено более 20 человек.

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Фото © Pixabay

В Эстонии положительный диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у американского военного, который прибыл в страну для участия в учениях. Об этом сообщает портал Delfi.

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Из-за пандемии коронавируса военным пришлось отказаться от обмена офицерами связи, манёвры прошли в бесконтактном формате.

Солдат находится на карантине в военном лагере Тапа. Кроме того, в качестве превентивной меры изолировали 21 солдата из Эстонии, Великобритании и США, которые находились в тесном контакте с военнослужащим, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельбы из систем залпового огня будут продолжены, однако впредь на них будет уделяться большее внимание соблюдению безопасной дистанции и введутся "более строгие" средства индивидуальной защиты и гигиены.

Стоит отметить, что недавно данные манёвры уже попадали в поле внимания СМИ после публикации The Washington Times, которая изобиловала антироссийскими утверждениями и акцентировала внимание на близость места проведения операции — чуть более ста километров до России. Последняя обвинила США в проведении "опасных" учений.

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