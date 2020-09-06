В Краснодаре участники пьяного ДТП устроили стрельбу во дворе — видео

В Краснодаре в одном из дворов на улице Сергея Есенина произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Как сообщает портал "Кубанские новости", водитель автомобиля Lada Priora допустил столкновение с двумя авто, после чего ушёл с места аварии.

На место прибыли сотрудники ДПС, которые в ходе составления протокола увидели драку с участием трёх человек, в ходе которой один из них дважды выстрелил из пистолета.

— При виде полицейских двое участников драки стали убегать, при этом один из них направил в сторону инспектора ДПС пистолет, в связи с чем последний произвёл предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, — рассказал начальник пресс-службы Управления МВД России по Краснодару Артём Коноваленко.

По кадрам из соцсети видно, что мужчина пытался приблизиться к сотруднику ДПС, однако тот направил в его сторону оружие и приказал не приближаться и лечь на землю.

Отмечается, что злоумышленник выбросил травматическое оружие на землю и убежал. При этом двух других участников конфликта удалось задержать. Выяснилось, что один из них — это 27-летний виновник аварии, который был пьян, а вторым задержанным оказался собственник данной машины.