В Краснодаре участники пьяного ДТП устроили стрельбу во дворе — видео

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В Краснодаре в одном из дворов на улице Сергея Есенина произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Как сообщает портал "Кубанские новости", водитель автомобиля Lada Priora допустил столкновение с двумя авто, после чего ушёл с места аварии.
На место прибыли сотрудники ДПС, которые в ходе составления протокола увидели драку с участием трёх человек, в ходе которой один из них дважды выстрелил из пистолета.
— При виде полицейских двое участников драки стали убегать, при этом один из них направил в сторону инспектора ДПС пистолет, в связи с чем последний произвёл предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, — рассказал начальник пресс-службы Управления МВД России по Краснодару Артём Коноваленко.
В перестрелке в Ингушетии пострадало 12 человек — видеоКонфликт начался из-за выяснения отношений, в деталях разбираются правоохранители.
По кадрам из соцсети видно, что мужчина пытался приблизиться к сотруднику ДПС, однако тот направил в его сторону оружие и приказал не приближаться и лечь на землю.
Отмечается, что злоумышленник выбросил травматическое оружие на землю и убежал. При этом двух других участников конфликта удалось задержать. Выяснилось, что один из них — это 27-летний виновник аварии, который был пьян, а вторым задержанным оказался собственник данной машины.
В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по данному факту, а также ведут поиск стрелка.