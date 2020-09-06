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Из-за задымления в отеле в Геленджике эвакуировали 400 человек

К счастью, никто из гостей и сотрудников заведения не пострадал.

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Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В Геленджике 400 человек эвакуировали из отеля, в котором произошло задымление. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону сообщает ТАСС.

В Ростовской области ликвидировали крупный природный пожар

Его площадь превышала 1,5 тысячи гектаров.

Отмечается, что возгорание произошло в здании по Революционной улице. Сообщение о пожаре поступило в 18:54, его площадь составила около 15 кв. м. Уже через 20 минут возгорание было ликвидировано.

Видео © Instagram / kempinski_gelendzhik

Как сообщил в "Инстаграме" отель "Kempinski Геленджик", причиной эвакуации стало задымление в техническом помещении отеля. В результате происшествия никто не пострадал.

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