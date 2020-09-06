Из-за задымления в отеле в Геленджике эвакуировали 400 человек

В Геленджике 400 человек эвакуировали из отеля, в котором произошло задымление. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону сообщает ТАСС.

Отмечается, что возгорание произошло в здании по Революционной улице. Сообщение о пожаре поступило в 18:54, его площадь составила около 15 кв. м. Уже через 20 минут возгорание было ликвидировано.

Видео © Instagram / kempinski_gelendzhik