Из-за задымления в отеле в Геленджике эвакуировали 400 человек

В Геленджике 400 человек эвакуировали из отеля, в котором произошло задымление. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону сообщает ТАСС.
В Ростовской области ликвидировали крупный природный пожарЕго площадь превышала 1,5 тысячи гектаров.
Отмечается, что возгорание произошло в здании по Революционной улице. Сообщение о пожаре поступило в 18:54, его площадь составила около 15 кв. м. Уже через 20 минут возгорание было ликвидировано.
Видео © Instagram / kempinski_gelendzhik
Как сообщил в "Инстаграме" отель "Kempinski Геленджик", причиной эвакуации стало задымление в техническом помещении отеля. В результате происшествия никто не пострадал.