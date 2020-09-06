В Киеве заявили, что цивилизацию в Россию принесли именно украинцы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что цивилизацию на значительную часть территории РФ принесли именно жители Незалежной. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

— Мы должны чётко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина. <...> И мы должны помнить, и Россия должна помнить о том, что это сделали украинцы, а не россияне, — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба также добавил, что украинцы приезжали в Россию, где "строили хозяйство, леса превращали в посёлки и города, строили экономику".

При этом российский сенатор Алексей Пушков, комментируя данное заявление украинского министра, сообщил, что "пора принести цивилизацию в МИД Украины".