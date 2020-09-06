В Киеве заявили, что цивилизацию в Россию принесли именно украинцы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что цивилизацию на значительную часть территории РФ принесли именно жители Незалежной. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".
— Мы должны чётко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина. <...> И мы должны помнить, и Россия должна помнить о том, что это сделали украинцы, а не россияне, — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Кулеба также добавил, что украинцы приезжали в Россию, где "строили хозяйство, леса превращали в посёлки и города, строили экономику".
Зеленского обвинили в навязывании украинцам "комплекса малоросса" русскими песнямиПоводом для этого стали праздничные мероприятия по случаю Дня независимости.
При этом российский сенатор Алексей Пушков, комментируя данное заявление украинского министра, сообщил, что "пора принести цивилизацию в МИД Украины".
— Глава МИД Украины Кулеба настаивает, будто украинцы "приносили цивилизацию на российские территории" (?!). Из источников того же уровня известно, что с "древнеукраинскими портами торговал Древний Рим", а Будда был родом с Украины. Похоже, пора принести цивилизацию в МИД Украины, — написал член Совета Федерации на своей странице в "Твиттере".