"Мстит жене за развод". Знакомый рассказал об избившем маленькую дочь екатеринбуржце

Мужчина, избивший маленькую дочь в Екатеринбурге на глазах у прохожих, является ей отцом, однако с мамой малышки находится в разводе. Об этом сообщает портал "E1.ru" со ссылкой на знакомого, который пожелал остаться анонимным.

По словам рассказчика, горе-отцом оказался 41-летний Сергей К., а девочка — его пятилетняя дочь. Знакомый отметил, что ожидал, что такое может произойти, и "хуже людей в жизни не бывает".

— Скорее всего, так (избивая дочь. — Прим. Лайфа) он мстит жене за развод. Но для меня это вполне ожидаемая история, я предполагал, что такое могло произойти, — рассказал мужчина.

Он отметил, что об истории с избиением узнал из СМИ. По его словам, Сергей разведён с женой, при расставании малышка осталась с матерью, но отец иногда забирает девочку к себе на выходные. Препятствовать общению родителя с ребёнком сложно.

Знакомый рассказал, что у мужчины инвалидность из-за проблем с алкоголем, а также он не совсем адекватный в поведении и разговоре. По его словам, случившееся повергло в шок маму девочки, и она тут же забрала малышку от отца. Ребёнок не жаловался женщине на папу и ничего не рассказывал.

Пока не понятно, будет ли мама малышки обращаться к правоохранителям, однако полиция уже проводит проверку по факту случившегося.