Житель Екатеринбурга избил маленькую девочку на глазах у прохожих — видео

В Екатеринбурге местные жители стали свидетелями того, как мужчина избил маленькую девочку по лицу и телу. Об этом сообщает портал E1.ru.

Инцидент, произошедший накануне, 5 сентября, смогла снять одна из очевидцев. По словам девушки, мужчина шёл с девочкой по улице и в какой-то момент подставил ей подножку, из-за чего малышка упала и начала плакать. После этого он начал бить ребёнка по лицу, что видно на кадрах.

Кроме того, свидетельница произошедшего запечатлела, как мужчина кричит на девочку, однако на видео не попал момент, как он "ударил её под дых". По словам девушки, после этого она подбежала к взрослому с ребёнком и рассказала, что всё сняла на видео, на что получила грубый ответ. Она отметила, что мужчина не был пьян, "но глаза были какие-то нездоровые".

— Он очень грубо себя вёл с ребёнком, хватал её, кричал. <...> И что самое страшное: мимо ходили люди, ездили машины, но никто не остановился и не вмешался. Если он так ведёт себя на людях, то что происходит дома? — отметила автор видео.

Однако после вмешательства девушки мужчина перестал распускать руки, а через некоторое время девочка подошла к нему и обняла. Свидетельница происходящего уверена, что подобное было сделано специально на публику, а ребёнок был испуган. Инцидент продолжался около 20 минут, а затем мужчина и девочка ушли.