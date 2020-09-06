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"Нас всегда чем-то пугают". Собянин призвал фильтровать поток слухов о повторном карантине — видео

Пандемия коронавируса пройдёт, и уже через год о ней не будут вспоминать, считает градоначальник.

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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города мыслить более оптимистично и не верить слухам о планах повторно ввести карантин из-за ситуации с CoViD-19.

У нас всегда чем-то пугают. Нас всегда чем-то пугают. Но в этом наша жизнь. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее и жить реальной жизнью, — заявил он в интервью программе "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" на телеканале НТВ.

Заранее закапывать себя не стоит: власти будут реагировать на ситуацию в зависимости от того, как она будет развиваться, уточнил градоначальник. Собянин высказал мнение, что через год про пандемию не будут вспоминать, так как она пройдёт, а люди вернутся к нормальной жизни.

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Ранее столичный мэр заявил, что уже испытал на себе новую российскую вакцину.

Ранее московский градоначальник высказал мнение, что второй волны коронавируса нет, это лишь прохождение первой волны, которая в разных регионах проявляется по-разному.

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По словам градоначальника, в городе живут прекрасные люди, которые сделают Москву "краше, современнее и моложе".

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