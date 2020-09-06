"Нас всегда чем-то пугают". Собянин призвал фильтровать поток слухов о повторном карантине — видео

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города мыслить более оптимистично и не верить слухам о планах повторно ввести карантин из-за ситуации с CoViD-19.

— У нас всегда чем-то пугают. Нас всегда чем-то пугают. Но в этом наша жизнь. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее и жить реальной жизнью, — заявил он в интервью программе "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" на телеканале НТВ.

Заранее закапывать себя не стоит: власти будут реагировать на ситуацию в зависимости от того, как она будет развиваться, уточнил градоначальник. Собянин высказал мнение, что через год про пандемию не будут вспоминать, так как она пройдёт, а люди вернутся к нормальной жизни.