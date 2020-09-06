В Ростовской области ликвидировали крупный природный пожар

Крупный природный пожар, начавшийся в Ростовской области 2 сентября, ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

— Тарасовский район, в 12:45 мск природный пожар ликвидирован на площади 1598 гектаров, — уточнили в ведомстве.

Ранее пожары, возникшие из-за загорания сухой растительности, были потушены в трёх других районах области: Белокалитвинском, Каменском и Красносулинском.