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В Ростовской области ликвидировали крупный природный пожар

Его площадь превышала 1,5 тысячи гектаров.

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Фото © Пресс-служба ЮВО / ТАСС

Крупный природный пожар, начавшийся в Ростовской области 2 сентября, ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Тарасовский район, в 12:45 мск природный пожар ликвидирован на площади 1598 гектаров, — уточнили в ведомстве.

Ранее пожары, возникшие из-за загорания сухой растительности, были потушены в трёх других районах области: Белокалитвинском, Каменском и Красносулинском.

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Под руководством профессионалов ребята ликвидируют возгорания, проводят проливку тлеющих остатков деревьев и кустарников.

Как ранее сообщал Лайф, пожары возникли на территории Тарасовского, Каменского, Белокалитвинского и Красносулинского районов области. Их общая площадь превысила 1,5 тысячи гектаров.

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