Жертва "подмосковного Отелло" призналась, что тайно вышла замуж ещё год назад

Маргарита Грачёва из подмосковного Серпухова рассказала, что втайне от родителей и друзей вышла замуж. Об этом девушка написала в своём Instagram.
— Сегодня должна была быть наша свадьба, но её не будет... Потому что сегодня у нас первая годовщина свадьбы. Да, мы уже как год официально в браке. Об этом не знал вообще никто, — призналась Грачёва.
Фото © Instagram/ @margoritka1211
Она также поделилась, что год назад возлюбленные расписались в одном из загсов Санкт-Петербурга. Молодожёны устроили в этот торжественный день фотосессию, однако фотографа пришлось обмануть. Пара сказала ему, что снимают обычное love story. Сегодня, в годовщину, Маргарита и её супруг собрали родных и близких и отметили вместе с ними первый год совместной жизни.
"Железная рука — это лишь дополнение". Жертва "подмосковного Отелло" впервые показала фото без протезаСейчас она живёт в Санкт-Петербурге и готовится к скорой свадьбе.
Напомним, летом Маргарита Грачёва поделилась с подписчиками, что в сентябре выходит замуж. Она отметила, что уже идёт активная подготовка к торжеству.
Рита пережила нападение мужа в декабре 2017 года. Супруг вывез её в лес, где отобрал у неё мобильный телефон, перевязал руки жгутом и начал истязать. Мужчина несколько раз ударил топором по запястьям и кистям, решив, что жена ему изменила. По словам Маргариты, он часто говорил, что она "нагуляла" их младшего сына. В итоге нападавшего приговорили к 14 годам в тюрьме и лишили родительских прав.