В Минске колонны протестующих двинулись к площади Независимости — видео

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В Минске протестующие начали движение к площади Независимости, где запланирован митинг. В руках у людей, скандирующих различные лозунги, бело-красно-белые флаги.

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Тем временем силовики оцепили площадь со всех сторон, перекрыты в том числе подземные переходы, а также арки-въезды в прилегающие дворы.

Ранее Лайф сообщал, что в центр белорусской столицы стягивается спецтехника.