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В Минске колонны протестующих двинулись к площади Независимости — видео

Ранее силовики перекрыли центр белорусской столицы.

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Видео © Соцсети

В Минске протестующие начали движение к площади Независимости, где запланирован митинг. В руках у людей, скандирующих различные лозунги, бело-красно-белые флаги.

Фото © TUT.by

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Тем временем силовики оцепили площадь со всех сторон, перекрыты в том числе подземные переходы, а также арки-въезды в прилегающие дворы.

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Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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