В Минске колонны протестующих двинулись к площади Независимости — видео

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В Минске протестующие начали движение к площади Независимости, где запланирован митинг. В руках у людей, скандирующих различные лозунги, бело-красно-белые флаги.
Тем временем силовики оцепили площадь со всех сторон, перекрыты в том числе подземные переходы, а также арки-въезды в прилегающие дворы.
Ранее Лайф сообщал, что в центр белорусской столицы стягивается спецтехника.
Многотысячный хоровод и новые кричалки. В Минске снова проходит женский маршЖенщины пытаются снять с омоновцев маски со словами "Покажи лицо" и "Ваши мамы с нами".
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
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