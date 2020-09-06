Генсек ОПЕК назвал российских нефтяников невоспетыми героями

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо назвал героическим труд российских нефтяников и поблагодарил их за участие в соглашении о сокращении добычи нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Баркиндо в адрес министра энергетики РФ Александра Новака в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
— Работники нефтяной промышленности — это невоспетые герои, чьи неустанные усилия позволяют ОПЕК и нашим партнёрам извне принимать информированные решения. Мы никогда не должны принимать их труд как должное, — написал генсек ОПЕК.
Баркиндо отметил, что российская нефтегазовая отрасль известна высоким профессионализмом и преданностью своему делу во всём мире. Он также поблагодарил Новака за его участие в выстраивании отношений между странами ОПЕК и "не ОПЕК" в соглашении о сотрудничестве.
"Возьмёмся за руки, друзья". Генсек ОПЕК прокомментировал сделку по нефти словами из песни ОкуджавыОн назвал отношения между ОПЕК и "не ОПЕК" католическим браком.
Напомним, День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в первое воскресенье сентября и в этом году выпал на 6-е число. Всех причастных к профессиональному празднику уже поздравил президент РФ Владимир Путин.