Россиянка утонула на Сардинии. Она вместе с парнем каталась на лодке — видео

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На Сардинии утонула россиянка. Погибшая вместе с парнем, также гражданином РФ, каталась на лодке. Молодого человека удалось спасти, сообщает News24.it.
Пара арендовала резиновую лодку. Во время поездки в районе Красного острова девушка нырнула в воду и не смогла вернуться на борт. Группа спасателей успела помочь выбраться из воды только молодому человеку, который также купался. После выяснения точной причины смерти россиянки её тело передадут родственникам.
В Египте 10 человек утонули, пытаясь спасти ребёнкаДанный участок побережья уже давно называют берегом смерти.
Напомним, ранее на Алтае перевернулся катамаран с туристами, в результате чего погибла девушка. Туристы сплавлялись по реке Шавле в Кош-Агачском районе, но не справились с управлением и в итоге перевернулись. Из-под судна не всплыла 36-летняя Анна. Оказалось, что женщина утонула, а её тело унесло течением.