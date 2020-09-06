Россиянка утонула на Сардинии. Она вместе с парнем каталась на лодке — видео

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На Сардинии утонула россиянка. Погибшая вместе с парнем, также гражданином РФ, каталась на лодке. Молодого человека удалось спасти, сообщает News24.it.

Пара арендовала резиновую лодку. Во время поездки в районе Красного острова девушка нырнула в воду и не смогла вернуться на борт. Группа спасателей успела помочь выбраться из воды только молодому человеку, который также купался. После выяснения точной причины смерти россиянки её тело передадут родственникам.