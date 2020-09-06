Байден серьёзно увеличил отрыв от Трампа по популярности среди избирателей

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в начале сентября увеличил до 10 процентных пунктов отрыв по популярности от нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса исследовательской службы YouGov по заказу телекомпании СBS.

Респондентов спросили, какого политика они поддержали бы на выборах, если бы волеизъявление проходило прямо сейчас. 52% заявили, что отдали бы свой голос Байдену, а 42% — Трампу. При этом 3% опрошенных заявили, что проголосовали бы за иного кандидата, а ещё 3% признались, что не стали бы поддерживать никого.

49% респондентов, поддержавших Байдена, заявили, что будут голосовать "в основном против" Дональда Трампа, а 32% — из-за того, что им нравится бывший вице-президент США.