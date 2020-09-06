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Байден серьёзно увеличил отрыв от Трампа по популярности среди избирателей

49% участников опроса заявили, что готовы поддержать представителя демократов из-за того, что они против действующего американского лидера.

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Фото © ТАСС / AP / Carolyn Kaster

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в начале сентября увеличил до 10 процентных пунктов отрыв по популярности от нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса исследовательской службы YouGov по заказу телекомпании СBS.

Респондентов спросили, какого политика они поддержали бы на выборах, если бы волеизъявление проходило прямо сейчас. 52% заявили, что отдали бы свой голос Байдену, а 42% — Трампу. При этом 3% опрошенных заявили, что проголосовали бы за иного кандидата, а ещё 3% признались, что не стали бы поддерживать никого.

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По словам создателя "Фейсбука", ведётся разработка алгоритмов для соцсетей, которые помогут "защитить демократию".

49% респондентов, поддержавших Байдена, заявили, что будут голосовать "в основном против" Дональда Трампа, а 32% — из-за того, что им нравится бывший вице-президент США.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден встретился с семьёй афроамериканца Джейкоба Блейка, в которого полицейские выстрелили семь раз, пытаясь его задержать. Кроме того, Байден по телефону пообщался и с самим Блейком, который находится в больнице и парализован ниже пояса.

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