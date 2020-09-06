В МИД Германии объяснили причины затягивания расследования по ситуации с Навальным

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти ФРГ могут передать России запрашиваемую информацию по ситуации с Алексеем Навальным, но это многоступенчатый процесс. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD.

При этом глава немецкого МИД отметил, что в данном деле регулярно появляются новые детали и необходимо решить ряд вопросов.

— Этот запрос о правовой помощи, который был направлен Россией, мы согласовали. Это значит, что информация, которую запрашивают, с нашей стороны может быть выдана. Но это (многоступенчатый. — Прим. Лайфа) процесс, поскольку постоянно поступают новые данные — Навального лечат дальше, — уточнил Маас.

Кроме того, министр подчеркнул, что процесс рассмотрения запроса о правовой помощи проходит по различным ведомствам.

— Необходимо ещё прояснить это с медицинскими работниками в "Шарите", с теми, что исследовали пробы. В результатах исследований речь идёт о личных данных, разрешение (на передачу) должен дать тот, кому они принадлежат, — добавил Хайко Маас.

Глава МИД ФРГ заметил, что со стороны немецкого внешнеполитического ведомства было согласовано всё, что необходимо, чтобы процесс был реализован.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила официальный Берлин в специальном затягивании процесса расследования ситуации с Навальным.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".