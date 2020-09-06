СКА потерпел первое поражение под руководством Брагина, уступив в гостях "Ак Барсу"

Санкт-Петербургский СКА потерпел первое поражение в официальной игре под руководством Валерия Брагина. В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) армейцы в Казани в овертайме уступили "Ак Барсу" — 2:3.
Казань открыла счёт на 27-й минуте, отличился нападающий Станислав Галиев. В середине третьего периода форвард Патрис Кормье забросил вторую шайбу "Ак Барса".
Когда у соперника отключился геймпад 🎮🚫 pic.twitter.com/8AkZdKFpiQ— ХК Ак Барс (@hcakbars) September 6, 2020
Спустя минуту после взятия армейских ворот Петербург ответил голом: Андрей Кузьменко в касание пробил голкипера казанцев Тимура Билялова. А когда до конца основного времени матча оставалось полминуты, капитан СКА Антон Бурдасов в большинстве перевёл игру в овертайм.
Все чётенько ✊ Бурди отправляет нас в овертайм! pic.twitter.com/XOjkOoVXMa— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 6, 2020
Дополнительная пятиминутка осталась за хозяевами льда: уже на 58-й секунде канадский нападающий с казахстанским паспортом Найджел Доус после паса Стефана Да Косты отправил команды в раздевалку. 3:2 — Дмитрий Квартальнов наносит первое в сезоне поражение Валерию Брагину.
Вот он, первый казанский гол Найджела Доуса! #АКБСКА pic.twitter.com/IvbLZsw1f0— КХЛ (@khl) September 6, 2020
Регулярный чемпионат КХЛ
- "Ак Барс" — СКА — 3:2 ОТ (0:0; 1:0; 1:2; 1:0)
- "Металлург" — "Сочи" — 6:0 (1:0; 3:0; 2:0)
- "Трактор" — "Куньлунь РС" — 3:1 (1:0; 1:0; 1:1)
- "Нефтехимик" — "Витязь" — 4:3 (3:0; 0:1; 1:2)