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СКА потерпел первое поражение под руководством Брагина, уступив в гостях "Ак Барсу"

Победу Казани в овертайме принёс новичок команды казахстанский нападающий Найджел Доус.

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Фото © Twitter / Хоккейный клуб СКА

Санкт-Петербургский СКА потерпел первое поражение в официальной игре под руководством Валерия Брагина. В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) армейцы в Казани в овертайме уступили "Ак Барсу" — 2:3.

Казань открыла счёт на 27-й минуте, отличился нападающий Станислав Галиев. В середине третьего периода форвард Патрис Кормье забросил вторую шайбу "Ак Барса".

Спустя минуту после взятия армейских ворот Петербург ответил голом: Андрей Кузьменко в касание пробил голкипера казанцев Тимура Билялова. А когда до конца основного времени матча оставалось полминуты, капитан СКА Антон Бурдасов в большинстве перевёл игру в овертайм.

Дополнительная пятиминутка осталась за хозяевами льда: уже на 58-й секунде канадский нападающий с казахстанским паспортом Найджел Доус после паса Стефана Да Косты отправил команды в раздевалку. 3:2 — Дмитрий Квартальнов наносит первое в сезоне поражение Валерию Брагину.

Регулярный чемпионат КХЛ

  • "Ак Барс" — СКА — 3:2 ОТ (0:0; 1:0; 1:2; 1:0)
  • "Металлург" — "Сочи" — 6:0 (1:0; 3:0; 2:0)
  • "Трактор" — "Куньлунь РС" — 3:1 (1:0; 1:0; 1:1)
  • "Нефтехимик" — "Витязь" — 4:3 (3:0; 0:1; 1:2)

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