СКА потерпел первое поражение под руководством Брагина, уступив в гостях "Ак Барсу"

Санкт-Петербургский СКА потерпел первое поражение в официальной игре под руководством Валерия Брагина. В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) армейцы в Казани в овертайме уступили "Ак Барсу" — 2:3.

Казань открыла счёт на 27-й минуте, отличился нападающий Станислав Галиев. В середине третьего периода форвард Патрис Кормье забросил вторую шайбу "Ак Барса".

Когда у соперника отключился геймпад 🎮🚫 pic.twitter.com/8AkZdKFpiQ — ХК Ак Барс (@hcakbars) September 6, 2020

Спустя минуту после взятия армейских ворот Петербург ответил голом: Андрей Кузьменко в касание пробил голкипера казанцев Тимура Билялова. А когда до конца основного времени матча оставалось полминуты, капитан СКА Антон Бурдасов в большинстве перевёл игру в овертайм.

Все чётенько ✊ Бурди отправляет нас в овертайм! pic.twitter.com/XOjkOoVXMa — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 6, 2020

Дополнительная пятиминутка осталась за хозяевами льда: уже на 58-й секунде канадский нападающий с казахстанским паспортом Найджел Доус после паса Стефана Да Косты отправил команды в раздевалку. 3:2 — Дмитрий Квартальнов наносит первое в сезоне поражение Валерию Брагину.

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