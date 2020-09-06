Пьер Гасли победил в Гран-при Италии "Формулы-1". Квят пришёл девятым
Вторым стал испанец Карлос Сайнс — младший, отставший на 0,415 секунды.
Французский гонщик Пьер Гасли, представляющий команду "Альфа Таури", пришёл первым в гонке Гран-при Италии "Формулы-1", прошедшей в Монце.
Серебро соревнования забрал испанец Карлос Сайнс — младший из "Макларен", который отстал от лидера на 0,415 секунды, третьим стал канадец Лэнс Стролл из "Рейсинг Пойнт") (+3,358). Напарник Гасли, российский пилот Даниил Квят, финишировал девятым с отставанием в 22,208 секунды.
А лидер чемпионата Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" стал седьмым, стартовав с поула, но получив штраф за заезд на пит-лейн, когда въезд туда был закрыт. Однако ему удалось отыграть несколько позиций. С дистанции также сошли оба пилота "Феррари" — немец Себастьян Феттель и монегаск Шарль Леклер, который врезался в отбойник.
Для Гасли победа стала первой в карьере, а для Сайнса-младшего второе место — лучший результат.
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