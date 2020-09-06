Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Пьер Гасли победил в Гран-при Италии "Формулы-1". Квят пришёл девятым

Вторым стал испанец Карлос Сайнс-младший, отставший на 0,415 секунды.

41

Фото © ТАСС / EPA

Французский гонщик Пьер Гасли, представляющий команду "Альфа Таури" пришёл первым в гонке Гран-при Италии "Формулы-1", прошедшей в Монце.

Серебро соревнования забрал испанец Карлос Сайнс-младший из "Макларен", который отстал от лидера на 0, 415 секунды, на третьим стал канадец Лэнс Стролл из "Рейсинг Пойнг) (+3,358). Напарник Гасли российский пилот Даниил Квят финишировал девятым с отставанием в 22,208 секунды.

Россиянин Александр Смоляр впервые в карьере выиграл гонку "Формулы-3"

В тройку призёров вошли спортсмены из Германии и Великобритании.

А лидер чемпионата Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" стал седьмым, стартовав с поула, но получив штраф за заезд на пит-лейн, когда въезд туда был закрыт. Однако ему удалось отыграть несколько позиций. С дистанции также сошли оба пилота "Феррари" немец Себастьян Феттель и монегаск Шарль Леклер, который врезался в отбойник.

Для Гасли победа стала первой в карьере, а для Сайнса-младшего второе место — лучший результат.

Выбор редакции

Loading...