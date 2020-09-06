Пьер Гасли победил в Гран-при Италии "Формулы-1". Квят пришёл девятым

Серебро соревнования забрал испанец Карлос Сайнс-младший из "Макларен", который отстал от лидера на 0, 415 секунды, на третьим стал канадец Лэнс Стролл из "Рейсинг Пойнг) (+3,358). Напарник Гасли российский пилот Даниил Квят финишировал девятым с отставанием в 22,208 секунды.

А лидер чемпионата Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" стал седьмым, стартовав с поула, но получив штраф за заезд на пит-лейн, когда въезд туда был закрыт. Однако ему удалось отыграть несколько позиций. С дистанции также сошли оба пилота "Феррари" немец Себастьян Феттель и монегаск Шарль Леклер, который врезался в отбойник.