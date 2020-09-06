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Громили со счётом 3:0, но дважды пропустили. Сборная России одержала валидольную победу над Венгрией

Подопечные Черчесова потрепали нервы российским болельщикам.

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Сборная России по футболу обыграла Венгрию (3:2) на выезде в матче 2-го тура Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова уверенно начали матч в Будапеште — уже на 15-й минуте Антон Миранчук открыл счёт.

Затем увеличил отрыв Магомед Оздоев — 2:0.

Второй тайм также начался с нашего гола. На этот раз забил защитник Марио Фернандес, сделав счёт на табло разгромным.

Однако венгры не собирались сдаваться, а россияне явно расслабились. Сначала у сборной Венгрии забил Роланд Шаллаи, а затем и Неманья Николич. Последние минуты встречи хозяева поля давили на ворота Антона Шунина, но судья зафиксировал 3:2 в пользу россиян. Нервная, но важная победа. Теперь у команды Черчесова — шесть очков в двух встречах.

Ранее россияне победили в Москве Сербию со счётом 3:1. Теперь команда Черчесова соберётся в октябре. 8-го числа нас ждёт товарищеская встреча со Швецией. 11 октября россиянам предстоит матч с Турцией на стадионе "Динамо" и 14 октября — с Венгрией в рамках Лиги наций.

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Спустя 10 месяцев подопечные Станислава Черчесова провели первый официальный матч.

Лига наций

Лига В. 2-й тур

Венгрия Россия 2:3

Голы: Миранчук 15' (0:1), Оздоев 34' (0:2), Фернандес 46' (0:3), Шаллаи 62' (1:3), Николич 70' (2:3)

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