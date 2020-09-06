Громили со счётом 3:0, но дважды пропустили. Сборная России одержала валидольную победу над Венгрией

Сборная России по футболу обыграла Венгрию (3:2) на выезде в матче 2-го тура Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова уверенно начали матч в Будапеште — уже на 15-й минуте Антон Миранчук открыл счёт.

Кузяев отдал, а Миранчук упаковал мяч в ворота 💥



Вот так Россия забила первый гол в матче:https://t.co/FMDO74rPVr pic.twitter.com/MaTsh7YuK4 — Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2020

Затем увеличил отрыв Магомед Оздоев — 2:0.

Наши не выпустили венгров из их штрафной и удвоили преимущество 💥



Оздоев – молодец 💪https://t.co/jeYhyIy8cG pic.twitter.com/kvEBPzrC2g — Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2020

Второй тайм также начался с нашего гола. На этот раз забил защитник Марио Фернандес, сделав счёт на табло разгромным.

Дзюба и Марио идеально разобрались с защитой Венгрии 🤩



Только посмотри:https://t.co/jeYhyIy8cG pic.twitter.com/xGAanYcBdn — Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2020

Однако венгры не собирались сдаваться, а россияне явно расслабились. Сначала у сборной Венгрии забил Роланд Шаллаи, а затем и Неманья Николич. Последние минуты встречи хозяева поля давили на ворота Антона Шунина, но судья зафиксировал 3:2 в пользу россиян. Нервная, но важная победа. Теперь у команды Черчесова — шесть очков в двух встречах.

Ранее россияне победили в Москве Сербию со счётом 3:1. Теперь команда Черчесова соберётся в октябре. 8-го числа нас ждёт товарищеская встреча со Швецией. 11 октября россиянам предстоит матч с Турцией на стадионе "Динамо" и 14 октября — с Венгрией в рамках Лиги наций.